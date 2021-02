VIDEO: Zlatan Ibrahimovic es victima de insultos xenófobos en Serbia, club local le ofrece disculpas

La lucha contra el racismo, xenofobia y cualquier tipo de discriminación es una constante en el fútbol y para su máximo órgano regulador la FIFA, sin embargo pareciera que las sanciones y mensajes concientizadores no están funcionando del todo; a lo largo del mundo siguen apareciendo muestras de intolerancia, desde México hasta Europa. Ahora le tocó al goleador sueco Zlatan Ibrahimovic en su visita a Serbia.

Un video que circula en las redes sociales muestra a un hombre gritando un término despectivo utilizado en Serbia para referirse a los musulmanes contra Ibrahimovic. El delantero sueco es de origen bosnio, país vecino a Serbia con población mayoritariamente musulmana.

Jarring video of Zlatan Ibrahimovic, who is ethnically Bosnian, being harassed and having ethnic slurs spewed at him at the Red Star Belgrade game.

“Balija” is an ethnic slur for Bosniaks that’s been used for years by Serb nationalists especially as one of the biggest insults. pic.twitter.com/W5yB0Xuknn

— Arnesa Buljušmić-Kustura (@Rrrrnessa) February 19, 2021