Jugadores de Santos denuncian racismo en partido contra San Luis: “Mi compañero está llorando en el vestidor”

Al terminó del encuentro correspondiente a la fecha 7 del Torneo Guardianes 2021 disputado entre Atlético San Luis y Santos Laguna se desató una bronca que terminó con las expulsiones del ecuatoriano Félix Torres del cuadro lagunero y Diego Pineda del club potosino. Torres denunció entre lágrimas haber recibido insultos racistas.

CORRECCIÓN ESTE ES EL VIDEO😅 Así se vivió la bronca que derivó en la expulsión de Felix Torres y dónde el jugador se quejó al final de que un jugador extranjero del rival le dijo “Negro Feo” El @ClubSantos subirá a redes sociales una foto en el vestidor en apoyo a su jugador pic.twitter.com/FHoU48Envr — Juan Carlos Zamora (@JCZamora07) February 19, 2021

“Fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado. Me siento golpeado en este momento, me da mucha tristeza que esté pasando esto en el fútbol. Me siento afectado, me siento muy triste. Me siento identificado como negro y amo mi color y quiero mucho a mis compañeros porque ellos siempre me defienden”, detalló Torres en conferencia de prensa.

"Me siento golpeado en este momento, me da mucha tristeza que este pasando esto en el futbol." Félix Torres tras el encuentro en San Luis Potosí. https://t.co/nL7jV2xNEb — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 19, 2021

Matheus Doria, defensa central lagunero, saltó en defensa de su compañero y declaró ser inadmisible lo sucedido en la cancha del estadio Alfonso Lastras, y pidió a las autoridades del fútbol mexicano y Liga MX tomar las medidas necesarias para solucionar la situación.

“No se puede permitir que gente de afuera influencie y que haya racismo. Mi compañero Félix Torres está llorando en el vestidor, no puede pasar en ningún lado, por favor revisen las cámaras, hubo actos de racismo, todos somos iguales, eso ya quedó, es antiguo, venimos a hacer nuestro trabajo y los de afuera no pueden hacer eso”, explicó el defensor.

Mensaje de Matheus Dória tras el duelo ante San Luis. #ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/JujskYKXkp — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

A través de redes sociales el Club Santos Laguna manifestó su apoyo hacia Félix Torres, y su presidente, Alejandro Irarragorri, escribió “No al racismo , entrar al vestidor y ver a un jugador llorando por los insultos recibidos es realmente lamentable”.

Acá todos somos iguales. No hay distinción entre colores, razas o nacionalidades. Somos #Guerreros, somos humanos y decimos #NoAlRacismo ✋#ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/f43LM7YP19 — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

El duelo destacó por las constantes pausas provocada por las faltas de ambos equipos, que superaron los disparos a puerta; en total fueron 30 faltas, por sólo cuatro remates al marco, dos por equipo. El argentino Nicolás Ibáñez anotó el gol de la victoria potosina.

