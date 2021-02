José Hernández, el astronauta que fue campesino en California, se motiva con la misión de la NASA en Marte

José Hernández, el hombre de sangre mexicana que escribió una de las hazañas más inspiradoras de la historia reciente al convertirse en astronauta luego de haber sido campesino en los campos de California, se emocionó al ver esta semana la exitosa misión de la NASA en Marte.

El hombre nacido en el Condado San Joaquín, centro de California, y que cuando era niño ayudaba a sus padres originarios de Michoacán a levantar fresa y otros productos en distintas localidades californianas, celebró el aterrizaje del robot explorador Perseverance.

Still on a high from yesterday’s successful Perseverance landing! Congrats @JPL , @NASA and all our aerospace family members that provided parts and services for this highly complex mission! #ToTheMoonAndMars !

“Todavía estoy emocionado del exitoso aterrizaje de ayer del Perseverance! Felicidades @JPL, @NASA y todos los miembros de nuestra familia aeroespacial que entregan partes y servicios para esta misión altamente compleja!”, escribió Hernández, de 58 años de edad, en Twitter.

Fue por Twitter que en 2009 José escribió el primer mensaje en español desde el espacio exterior durante su histórica misión como astronauta, un mensaje entonces dirigido a México y los países latinoamericanos, además de Estados Unidos.

Esta semana, la reportera de ABC, Kayna Whitworth, visitó a Hernández en sus tierras de Stockton, en el centro de California, para comentar sobre la misión de la NASA y recordar su maravillosa historia personal. Cuando ella le preguntó sobre si el aterrizaje del Perseverance le hacía extrañar sus tiempos como astronauta, Hernández tuvo una respuesta sorprendente.

Such a pleasure to Learn his incredible story. His parents only had a 3rd grade education, they sacrificed to give their children a better life … @Astro_Jose – the first farmworker turned @NASA #astronaut @Lissette_Rod https://t.co/Dc5RZbEKHa

