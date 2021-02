California dará ayuda financiera de emergencia a los estudiantes de bajos recursos de colegios comunitarios y universidades

El gobernador de California, Gavin Newsom presentó la semana pasada un acuerdo que su administración y el legislativo estatal alcanzaron para autorizar un presupuesto de rescate económico estatal que incluye hasta $9.5 mil millones de dólares en fondos para distintos programas sociales y de ayuda económica directa.

Una de las áreas de atención de los fondos, que contempla el pago de cheques de estímulo de $600 dólares a indocumentados, más financiamiento para el cuidado infantil estatal y ayuda para las empresas, también incluye al menos $100 millones de dólares que irán dirigidos al sistema de educación pública del estado.

Los $100 millones en fondos serán destinados en ayudas financieras para los estudiantes de bajos ingresos que estén cursando al menos seis unidades de crédito o más en algún Colegio Comunitario o universidad pública del estado.

