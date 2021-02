Cheque de estímulo de $600 dólares para indocumentados de California: quiénes lo recibirán y cuándo

El pasado miércoles el gobernador de California, Gavin Newsom aseguró que su administración y el legislativo estatal acordaron un grupo de acciones inmediatas para atacar la crisis económica causada por el coronavirus, y con ello se aprobó el Golden State Stimulus, un cheque estatal de $600 dólares que beneficiara a millones de indocumentados.

Y es que desde que se anunció el primer y el segundo paquete de estímulo federal con los que se enviaron cheques de $1,200 y $600 dólares a millones de personas, al menos 5.7 millones de contribuyentes californianos que usaron un número ITIN en su declaración quedaron por fuera del beneficio federal, por lo que Newsom presentó un plan local en enero para darles los fondos de segundo cheque a millones de personas a través de un beneficio estatal.

NEW: 5.7 million Californians will be receiving $600 stimulus checks from the State of California.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 18, 2021