California planea mandar los $600 dólares del cheque de estímulo a millones de personas que no califican

Este miércoles el gobernador de California abrió una ventana de esperanza para que millones de personas que no califican a la ayuda federal del segundo cheque de estímulo, reciban fondos por la misma cantidad a través de un crédito de impuestos del estado contemplado en el nuevo plan presupuestario que impulsa.

Durante una reunión con representantes de las comunidades más afectadas del estado, Gavin Newsom aseguró que incluyó un apartado para proporcionar los fondos de $600 dólares a indocumentados en su nuevo plan presupuestario de $4,500 millones de dólares que presentará el viernes.

Bajo la iniciativa de “ayuda en efectivo rápida”, casi cuatro millones de californianos de bajos ingresos e indocumentados, podrán recibir el mismo dinero que aprobó el Congreso con la ayuda económica.

The Golden State Stimulus is $600 rapid cash to 4M working Californians who, when paired with fed stimulus, can get at least $1200 in relief in their pockets.

Our #CABudget proposals will help low-income families. #CaliforniaForAll https://t.co/hSaiwqpp0T

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) January 6, 2021