Miles de texanos salen a las calles en busca de agua potable y alimentos, tras el paso de tormenta invernal

El paso de la histórica tormenta invernal en el estado de Texas, dejó a millones de personas sin agua potable durante todo el fin de semana.

Ante la contingencia, las autoridades de Texas repartieron casi 3.5 millones de botellas de agua mismas que se distribuyeron por helicóptero, avión y camiones por todo el estado, informaron en conferencia de prensa.

Vanessa Fuentes, miembro del Consejo Municipal de Austin, compartió un video donde se observan las largas filas de automóviles en busca de suministros de agua.

“Nuestros vecinos necesitados hacen fila en nuestro sitio de agua D2. Más de una hora antes de empezar. El impacto de esta devastadora crisis se dejará sentir durante días. Necesitamos hacer más por nuestra comunidad. Cuente conmigo para seguir insistiendo y coordinando más recursos y apoyo”, señaló Vanessa en su cuenta de Twitter.

Our neighbors in need are lining up at our D2 water site. More than an hour before we start.

The impact from this devastating crisis will be felt for days. We need to do more for our community. Count on me to continue to insist & coordinate more resources and support. https://t.co/fp6KebQTq0 pic.twitter.com/SUy2BJY1TA

— Vanessa Fuentes 💃🏽 (@VanessaForATX) February 21, 2021