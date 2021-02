Conductor muere luego de estrellarse a toda velocidad contra una vivienda en Paramount

Un conductor aún no identificado perdió la vida la madrugada de este martes en la ciudad de Paramount, California, tras perder el control del auto y estrellarse contra una vivienda poco después de la 1 de la mañana, de acuerdo con las autoridades.

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) informó que el accidente ocurrió esta madrugada en la cuadra 16600 de Downey Avenue cerca de la intersección con Harrison Street al rededor de la 1:10 de la madrugada, dejando al conductor atrapado y sin vida dentro del vehículo.

Las autoridades informaron que al momento del impacto habían varias personas dentro de la casa, sin embargo, ninguna resultó herida.

A car crashed into a home in Paramount early this morning, resulting in the death of the driver. https://t.co/efxgtek0Yc

