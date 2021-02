Texas: Acusado de la masacre en escuela de Santa Fe “sigue incompetente” para ser juzgado; murieron 10 personas

TEXAS – El joven acusado de haber matado a diez personas en las instalaciones de una escuela secundaria ubicada en el área metropolitana de Houston en 2018 sigue siendo incompetente para ser juzgado, según el abogado que lo representa.

La tragedia ocurrió en la preparatoria Santa Fe High School ubicada en Santa Fe, Texas el 18 de mayo del 2018. Murieron ocho estudiantes, dos maestras y otros 13 fueron heridos. El tiroteo es el tercer más mortal que se protagoniza en una escuela en la historia de los Estados Unidos. Santa Fe se encuentra 50 millas al sur de Houston.

Este martes se determinó que Dimitrios Pagourtzis, de 20 años, pasará hasta otros 12 meses en un centro de salud mental porque los médicos consideran que no se encuentra en condiciones para poder ser juzgado. Los abogados de Pagourtzis dieron a conocer la información este martes.

El acusado, ha estado recibiendo tratamiento de salud mental en el Hospital Estatal del Norte de Texas en Vernon desde principios de diciembre de 2019.

Inicialmente estuvo internado durante 120 días. Pero en marzo de 2020 los médicos determinaron que aún era incompetente y se le ordenó quedarse otros 12 meses, dijo Nick Poehl, uno de los abogados de Pagourtzis.

“Nos acercamos al vencimiento de ese término y es por eso que el hospital nos envió un informe indicando que aún no ha recuperado la competencia. Entonces, simplemente extendemos por otros 12 meses”, dijo Poehl.

El juez John Ellisor firmó la orden de continuación de la hospitalización de Pagourtzis.

Poehl dijo que no podía discutir detalles específicos del tratamiento de Pagourtzis debido a problemas de privacidad, aunque señaló que el tratamiento de su cliente se ha visto afectado por la pandemia de coronavirus.

Today we remember the lives lost and forever changed from the Santa Fe High School shooting in 2018. Santa Fe High School, we are working hard to make sure this never happens again.#SoulBoxProject #GunViolence #Suicide #NotOneMore #SantaFe #SantaFeHS #SantaFeShooting pic.twitter.com/s5JsosjCTd

