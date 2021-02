Joe Biden y Justin Trudeau realizan primer encuentro virtual para reforzar lazos de cooperación

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, inició su primera reunión bilateral con el presidente Joe Biden con un señalamiento indirecto a su predecesor, Donald Trump, al afirmar que “se ha echado de menos el liderazgo de Estados Unidos” en los últimos años.

“Gracias por asumir un compromiso tan grande respecto al cambio climático. Se ha echado mucho de menos el liderazgo de Estados Unidos en los últimos años“, dijo Trudeau al comenzar la reunión por videoconferencia por la pandemia.

It was great to be back with Prime Minister @JustinTrudeau this afternoon. Whether it’s combating COVID-19 or tackling the climate crisis — we’re committed to working side-by-side on the biggest challenges we face. pic.twitter.com/eNm6uX6Bec

— President Biden (@POTUS) February 24, 2021