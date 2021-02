Tiger Woods no enfrentará cargos por el grave accidente que sufrió en Los Ángeles

El golfista Tiger Woods no será acusado por el accidente que sufrió a bordo de su vehículo el día de ayer en Rancho Palos Verdes por el que sufrió graves heridas y le tuvo que ser reconstruida la pierna derecha.

El Sheriff Alex Villanueva, que supervisa la investigación lo calificó de accidental, informó The Associated Press:

“Esto es puramente un accidente. No contemplamos ningún cambio en absoluto en este accidente. . . . Esto sigue siendo un accidente. Un accidente no es un crimen“.

"This is purely an accident."

No charges are anticipated against Tiger Woods after he was seriously injured in a rollover vehicle crash in Southern California, sheriff says. https://t.co/hCqMMt6pPa

— ABC News (@ABC) February 24, 2021