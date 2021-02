VIDEO: Raúl Jiménez vuelve con la manada y ya entrena junto a sus compañeros en los Wolves

La Selección Mexicana de Fútbol y el Wolverhampton Wanderers comparten buenas noticias al revelarse los grandes avances que ha hecho Raúl Jiménez para volver próximamente a las canchas. En un video difundido por el club inglés puede verse al delantero mexicano entrenando con el resto del equipo.

“El siguiente paso en el viaje de recuperación. Raúl Jiménez con el balón en los pies!”, resaltó el club a través de redes sociales.

👣 The next step on the recovery journey…

😍 @Raul_Jimenez9 with the ball at his feet!

🇲🇽🙌 pic.twitter.com/n6iJzAPxIB

— Wolves (@Wolves) February 23, 2021