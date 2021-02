Aylín Mujica llama egoísta a Juan José Origel por aplicarse la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El conductor de espectáculos, Juan José Origel, vuelve a la polémica tras revelar que viajó a Miami para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, sin embargo, no a todos les cayó bien esta noticia, una de ellas fue Aylín Mujica, quien estalló en su contra.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, el periodista mexicano presumió que ya recibió la segunda vacuna y que, contrario a los rumores, no recibió ninguna sanción por parte de las autoridades de Estados Unidos.

“Me encuentro en Miami, ya estoy vacunado, ya me pusieron la segunda (vacuna). No tuve ningún problema para entrar, ningún problema para llegar, ningún problema para vacunarme, ni me quitaron mi visa, ni me hicieron nada, me trataron como siempre muy bien“, se le escucha decir en la grabación.

Tras dar a conocer esta noticia, Aylín Mujica estalló en contra de “Pepillo”, a quien llamó inconsciente durante el programa ‘Suelta la Sopa’.

“Te volaste la barda, las personas deben tener un poquito de conciencia. Tú le estás quitando la oportunidad a un abuelo o a un padre“, dijo la cubana.

Luego de una acalorada discusión con su compañera Vanessa Claudio, la también actriz llamó egoísta a Origel.

“Me parece una manera de actuar ante la humanidad muy egoísta, por personas como él estamos mal“, expresó visiblemente molesta.

A pesar de no haber tenido problemas a la hora de vacunarse contra el Coronavirus, este viernes trascendió la noticia de que el Alcalde de Miami, Francis Suárez, busca sanciones para el conductor a quien tachó de inmoral por sus declaraciones dentro de las redes sociales.

“Cualquier castigo bajo la ley se debe implementar lo más severo posible. Es algo inmoral. Es una falta de respeto“, comentó la autoridad.