Biden visitó Texas tras la tormenta invernal que causó un desastre en el estado

WASHINGTON – El presidente Joe Biden visitó este viernes Houston después de una tormenta invernal que asoló con nieve y bajas temperaturas el estado de Texas, donde miles de hogares quedaron a oscuras durante días y enfrentaron la falta de agua, debido a los daños causados por el mal tiempo.

Biden viajó acompañado de su esposa, Jill Biden, y fue recibido por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, legisladores y otras autoridades locales.

This week, our Administration opened a new vaccination site at NRG Stadium in Houston, Texas. Tune in as I visit the site and deliver remarks. https://t.co/YD92UXX2sM

— President Biden (@POTUS) February 26, 2021