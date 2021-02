Juan Osorio confiesa que lo regañaron en Televisa por hablar del COVID-19 en su telenovela

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Juan Osorio reveló que recibió una llamada de atención por parte de los ejecutivos de Televisa por incluir el tema del COVID-19 en la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, la cual se estrenó el pasado lunes 22 de febrero en México.

Fue durante una entrevista radiofónica con la periodista Flor Rubio, en donde el productor mexicano confesó que decidió retomar el tema luego de que él mismo fue víctima del virus que afecta al mundo entero y del que se debe tomar conciencia ya que es parte de la realidad, por lo que a su parecer, debe ser tocado como tal.

“A veces nos cuesta trabajo tener que aceptar esta realidad, pero ni modo, no es un problema de mi país, es un problema mundial y eso tenemos que tocarlo, nos guste o no y hacer conciencia de que si nosotros no nos cuidamos, nadie lo hará“, explicó el creativo.

Sin embargo, no fue aceptado por los ejecutivos de la televisora, quienes amonestaron al ex de Niurka por no haber pedido permiso para tocar el tema dentro de su producción.

“Es una pregunta muy difícil porque sí, efectivamente recibí una advertencia porque lo hice sin pedir permiso, pero pues bueno, la apuesta era, ‘creo que vale la pena, hay que hacerlo, lo estamos viviendo’. Confiaron en mí, pero sí me llamaron la atención por no haber avisado, pero creo que funcionó“, agregó Osorio.