No tiene miedo: Avni Yildirim dice que Canelo Álvarez “no es invencible”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez arriesga su corona de peso súper mediano en una defensa obligatoria del CMB contra Avni Yildirim este sábado y el retador turco tiene todo por hacer, enfrentándose a la tarea de convertirse en el único hombre, excepto Floyd Mayweather, en darle a Álvarez una derrota.

Y a pesar de que Canelo ganó títulos en cuatro divisiones en el camino de convertirse en el rey libra por libra, Yildirim no se deja intimidar.

En entrevista con The Sun, Yildirim dijo: “Canelo es un peleador sobresaliente y un gran campeón. Pero no es invencible. Es humano como yo. Veremos qué pasa. Estoy perfectamente preparado, listo para salir y no veo la hora de subir al ring. Haré todo lo posible para que mi gente se sienta orgullosa”.

Canelo, de 30 años, peleó solo una vez en 2020 mientras peleaba con su ex promotor Oscar De La Hoya, lo que terminó en una ruptura amistosa.

Pero a pesar de la única actuación, resultó en que Álvarez le diera a Callum Smith su primera derrota mientras en el proceso heredaba los cinturones de la WBA, WBC y Ring Magazine.

La superestrella no quiere perder tiempo este año y ya tiene una unificación contra el titular de la OMB Billy Joe Saunders, de 31 años, acordada verbalmente.

Canelo Álvarez 🆚 Avni Yildirim 🗓 27 de febrero 🔴 En vivo x ESPN 🔶 No te lo puedes perder 🔶 Más info https://t.co/HUGCwlfLmC pic.twitter.com/iXuyKJGpR2 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 22, 2021

A pesar de la propuesta, Yildirim, de 29 años, se niega a sentirse irrespetado y espera que los elevados planes de Canelo para 2021 resulten en su caída.

Pero el turco advierte que si Canelo tiene un ojo puesto en Saunders, cuando suene la primera campana, obligará a que eso cambie.

Él explicó: “Billy, ¿quién? No me importa lo que digan los demás. No podría importarme menos

“Solo puede ser bueno para mí si él piensa en otra cosa que no sea en mí. Espero que lo haga. Pero estoy seguro de que llamaré su atención. Todos lo averiguaremos el sábado por la noche”.

