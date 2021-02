Encuentran muerto al ex jugador de la NFL Louis Nix y su coche hundido dentro de un lago

Nuevamente la tragedia toca las puertas de la National Football League, en esta ocasión, las autoridades de Jacksonville, Florida encontraron el cadáver de Louis Nix, exjugador de los NY Giants y los Washington Redskins luego de varios de días de búsqueda desde su desaparición el pasado miércoles.

Former Notre Dame and NFL player Louis Nix, who had been reported missing earlier this week, was found dead on Saturday, family members told two Jacksonville television stations. He was 29. https://t.co/LRxoeXAOVW

— SportsCenter (@SportsCenter) February 28, 2021