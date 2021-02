Ricardo González “Cepillín” sufre accidente en casa y es hospitalizado de emergencia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como “Cepillín“, fue ingresado de emergencia en un hospital ubicado en el Estado de México, así lo informó su hijo a través de un video publicado en redes sociales.

En la primera grabación, el hijo del icónico payasito mexicano no mencionó las causas de por qué recibió atención médica y únicamente pidió oraciones para su padre.

“Estamos en urgencias, acabamos de traer a mi papá aquí al hospital. Pedirle a Dios que no sea algo tan grave“, se escucha decir.

Más tarde, fue el mismo “Cepillín” quien reveló en el programa Chisme No Like, que el motivo por el que llegó al hospital de emergencia se debe a que desafortunadamente sufrió una caída en las escaleras de su casa:

“Nunca me imaginé que me iba a pasar por esto. Imagínate estaba bajando las escaleras, y por la edad o lo que tú quieras, me iba a caer y me agarré del pasamanos. Me di el chicotazo y sentí un tirón en la columna”, explicó.

Agregó que a lo largo de su vida ha sufrido otros accidentes, aunque por fortuna ha logrado reponerse a todos ellos.

“He sido bien loco toda la vida, me he quebrado cuatro huesos de la cara, me caí del trapecio, he sido muy hiperactivo. Nunca te imaginas“. Aprovechó para confirmar que su llegada al hospital no tuvo que ver con el COVID.19.

Con ayuda de las redes sociales y algunos famosos como Angélica Vale, solicitaron la ayuda de sus fanáticos para cubrir los gastos de la cirugía de columna a la que se someterá el próximo lunes, además de los gastos derivados de su rehabilitación.

“¿Cuántos latinos crecimos con Cepillin? Hoy, nos necesita. Está en el hospital, por esta pandemia lleva un año sin trabajar y está delicado de salud. ¡Por las alegrías, las sonrisas y nuestras infancias, ayudemos a Cepillin! Todo lo que se recaude, le ayudará a que su única preocupación sea su salud y seguir dándonos alegrías. ¡Gracias siempre!“, se lee en la página GoFoundMe, en donde se está realizando la recolección de fondos.

Asimismo, por medio de un mensaje publicado en las diferentes redes sociales, se compartieron otras cuentas bancarias para que los seguidores del artista de 75 años puedan realizar su donación en México, Estados Unidos y Latinoamérica.