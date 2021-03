Arrestan a hispano que trabajaba en un almacén de Amazon y se robaba artículos electrónicos para revenderlos en Facebook

Desde el pasado mes de noviembre, trabajadores de un almacén de Amazon en San Bernardino, California reportaron a la Policía el misterioso robo de artículos electrónicos dentro del lugar al encontrar cajas vacías, sin embargo, no tenían idea de qué estaba sucediendo.

De acuerdo con el Departamento de Policía de San Bernardino, empleados del equipo de Prevención de Pérdidas de Amazon reportaron el 14 de noviembre el hallazgo de varias cajas de artículos electrónicos vacías en los botes de basura del almacén, iniciando las sospechas de un posible robo interno.

DETECTIVES ARREST SUSPECT FOR SELLING STOLEN PROPERTY

If you have any information regarding this investigation or similar thefts, please contact Detective R. Whitmer at whitmer_ro@sbcity.org or Sergeant M. Aranda at aranda_ma@sbcity.orghttps://t.co/jFPeRFDANC#DetectiveBureau pic.twitter.com/YGU07fswNm

— San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) March 1, 2021