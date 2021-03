CBP ajustó a 13 la cantidad de muertos en el choque entre un SUV y un tráiler ocurrido en California

Las autoridades de la Patrulla de Carreteras de California informaron en una conferencia de prensa que al menos 13 personas murieron y alrededor de una docena más fueron trasladadas a hospitales, después de que un camión de grava se estrelló contra una camioneta con 27 pasajeros, al norte de la frontera entre Estados Unidos y México.

El accidente ocurrió en la ruta estatal 115 y Norrish Road, aproximadamente a las 6:15 a.m. PT en el condado de Imperial, a unas 15 millas de la frontera, dijo la patrulla de carreteras. Todas las personas que iban en el SUV sufrieron lesiones que van de menores a fatales.

WATCH: "Everyone in the vehicle was injured to some extent — minor, major or fatal."

