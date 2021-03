Lo que se sabe del terrible choque en el sur de California que mató a 15 de los 27 ocupantes de una SUV

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Al mediodía de este martes las autoridades de la división fronteriza de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) informaron acerca de un lamentable accidente de tránsito en el que perdieron la vida 15 personas, quienes iban a bordo de una camioneta SUV junto al menos otros 12 pasajeros más.

El terrible accidente que dejó la enorme cifra de muertos y varios heridos habría ocurrido cerca de las 6:15 de la mañana entre una camioneta Ford Expedition y un enorme trailer doble remolque a unas 11 millas de la frontera con México. Específicamente en el cruce de Norrish Road hacia de la autopista Ruta Estatal 115.

BREAKING: SUV believed to be carrying 27 people has crashed into a semitruck in Imperial County, killing at least 15 people and injuring others, a hospital official says https://t.co/6kAPLLD3mX — KTLA (@KTLA) March 2, 2021

De acuerdo con las autoridades, en la camioneta Ford Expedition involucrada en el choque habían al menos 27 personas a bordo, aunque la capacidad de carga legal del vehículo es de hasta 8 pasajeros. Las autoridades confirmaron que 14 personas murieron en la escena y una más al llegar al hospital.

BREAKING: At least 12 fatalities following bus crash in Imperial County, California pic.twitter.com/McgMKf8u34 — Stoll News (@StollNews) March 2, 2021

De acuerdo a declaraciones difundidas por KTLA de Macario Mora, un vocero de la CBP de El Centro, quienes están asistiendo a la CHP en la escena dijo que: “Es inusual que esa cantidad de personas esté dentro de una camioneta, pero no sabemos dónde estaban”, al tiempo que afirmó que aunque aun no se ha logrado identificar a las víctimas ni su estado migratorio los mismos podrían ser trabajadores agrícolas.

El Centro #USBP agents responded to a vehicle accident at the request of @ImpCoSheriff Dept. #CBP personnel were not involved in the accident. Agents are on scene to assist local first responders. @chp_el is leading the investigation. — CBP El Centro (@CBPElCentro) March 2, 2021

Según el mismo medio, actualmente se está llevando a cabo la cosecha de lechuga en esa área del condado Imperial.

15 killed in major vehicle crash in Imperial County, California https://t.co/0NujfYOC2q pic.twitter.com/H2Fiu87wZN — WSMV News4 Nashville (@WSMV) March 2, 2021

Al menos otros 8 pasajeros habrían sido trasladados a distintos centros de salud debido a las heridas sufridas en el accidente y se desconoce su condición actual, por lo que el número podría elevarse.

Hasta el momento las autoridades no se ha revelado la identidad de los 15 fallecidos.