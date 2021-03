Usuarios de Redes Sociales convocan a nuevo boicot contra empresa Goya por apoyo a Trump

Las declaraciones del presidente de la empresa Goya, Robert Unanue, reconociendo a Donald Trump como el “legítimo” presidente Unidos han enfurecido a muchos al punto de que están haciendo un llamado en las redes a decretar un boicot contra la mayor compañía de alimentos en manos hispanas.

Tras esas declaraciones muchos han manifestado su rechazo en sus cuentas de Twitter, donde ha regresado la atiqueta “#BoycottGoya”.

Unanue hizo nuevamente declaraciones de apoyo al expresidente durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), cuyo principal orador fue Trump.

“Es un honor estar aquí. Pero mi mayor honor hoy será que creo que estaremos en el mismo escenario; que, en mi opinión, es el verdadero, el legítimo y todavía actual presidente de Estados Unidos: Donald J. Trump“, señaló Unanue el domingo haciéndose eco de los insistentes reclamos del exmandatario.

Does this stupid motherfucka know who buys his products?

Trump ha insistido una y otra vez que a él le robaron las elecciones y que por lo tanto sigue siendo el presidente, lo que reiteró durante la convención el fin de semana en Florida en lo que constituyó su primera aparición pública desde que dejó la Casa Blanca y después del juicio político por el ataque al Capitolio que protagonizaron sus seguidores el 6 de enero.

En junio de 2020 el respaldo de Unanue a un impopular Trump, cuya Administración arremetió sin piedad contra inmigrantes con una política de separar familias en la frontera, también enfureció a consumidores y organizaciones que les apoyan, surgiendo un llamado a boicot.

“Todos somos verdaderamente bendecidos de tener un líder como el presidente Trump, que es un constructor. Tenemos un constructor increíble, y oramos. Oramos por nuestro liderazgo, nuestro presidente”, dijo entonces Unanue.

La respuesta del público en ese caso, tal como ahora, no se hizo esperar.

“No compraré nada de los productos Goya dado que su presidente todavía proclama que Trump ganó la elección y que es ‘el real presidente’. Eso es falso, profundamente insultante y dañino para este país, y extremadamente peligroso”, señala un tuit en el que se recuerda las muertes durante el asalto al Capitolio.

“BoycottGoya BOYCOTT GOYA! Su presidente sigue arrojando mentiras sobre las elecciones. Esto tiene que parar”, señalo otro.

NOW: @GoyaFoods feels the heat . . .

This appearance today and the statement of Goya`s CEO Robert Unanue:

"Trump is still the actual president" opened everyone`s eyes.

You can also call it treason !#BoycottGoya pic.twitter.com/DIROPz9FU4

— Marko Silberhand (@MarkoSilberhand) February 28, 2021