Emiten alerta de rabia en el sur de Florida tras el ataque de un mapache a dos mujeres

Dos mujeres de Fort Lauderdale, al norte de Miami, fueron atacadas por un mapache, según confirmó un portavoz del Departamento de Bomberos de la ciudad. El ataque no fue a más, pero el episodio sí que puede tener consecuencias mucho más graves. Por eso, muchos vecinos y residentes del sur de la Florida están preocupados después de que se confirmara de que el mapache dio positivo a la prueba de la rabia.

El video, facilitado por los bomberos, muestra el momento en el que varios oficiales del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Florida acuden a un domicilio tras recibir una llamada de emergencia por el ataque de un mapache a una mujer.

La víctima fue trasladada inmediatamente al Centro Médico Sanitario Broward para recibir tratamiento por varias lesiones en las piernas, mientras que los funcionarios llegaron para tratar de atrapar al animal.

Poco después se supo que ese mismo mapache, o raccoon, también había a otra residente que se encontraba a una cuadra de esa casa. Ella también fue trasladada al hospital.

“Tenemos mapaches que vienen continuamente a los patios de nuestras casas e imagino que será uno de ellos”, decía Colin Breslin, residente de Fort Lauderdale.

