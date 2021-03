Florida coloca banderas a media asta por los casi 32,000 muertos por COVID-19

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dio a conocer que este miércoles se pondrán las banderas a media asta en todos los edificios y terrenos públicos del estado, en honor a las casi 32,000 personas fallecidas en los últimos doce meses a causa de la COVID-19.

En el discurso sobre el estado del Estado que brindó este martes en el Congreso estatal, en la capital Tallahassee, con motivo del inicio de un nuevo periodo de sesiones legislativas, DeSantis lamentó los miles de floridanos muertos, y los cientos de miles de fallecidos en EE.UU., a causa de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

Ante los legisladores estatales, DeSantis se jactó de las políticas implementadas en respuesta al coronavirus y dijo que, a diferencia de otros estados, apostó por mantener la economía y las escuelas abiertas, lo que ha convertido a Florida en un “oasis” en medio de la pandemia.

“No permitiremos que nadie cierre sus escuelas, no permitiremos que nadie tome sus trabajos y no permitiremos que nadie cierre sus negocios”, afirmó el republicano, quien manifestó que la tasa de desempleo en Florida se halla por debajo de la media nacional.

Se felicitó además por la prioridad que ha dado este estado para vacunar a las personas mayores de 65 años, “la mejor estrategia para salvar vidas” y por la que el 50 % de esa población en este estado ya ha sido vacunada.

Puso de relieve que desde el 30 de enero el número de personas mayores de 65 años hospitalizadas por COVID-19 ha disminuido un 80 % mientras que los casos en este grupo se han reducido un 71 %.

DeSantis acudió a la sede legislativa estatal, con ambas cámaras de mayoría republicana, el mismo día en que la consultora Mason Dixon difundió un sondeo según el cual el 53 % de votantes aprueba su gestión, mientras el 42 % la desaprueba.

Let me be clear: we will not let anybody close your schools, we will not let anybody take your jobs and we will not let anybody close your businesses!

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 2, 2021