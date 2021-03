La Cámara Baja aprueba el proyecto de reforma policial George Floyd que prohibiría abusos

Los legisladores de la Cámara de Representantes aprobaron el miércoles la Ley de Justicia en la Policía de George Floyd, un proyecto de ley de reforma policial que prohibiría los estrangulamientos y eliminaría la inmunidad calificada para las fuerzas del orden.

La votación de 220-212 se produjo nueve meses después de que George Floyd, un hombre negro de 46 años, fuera asesinado por agentes de policía de Minneapolis, la primavera pasada.

La legislación de amplio alcance también prohibiría ejecutar las órdenes judiciales contra la puerta cerrada, exigiría la recopilación de datos sobre encuentros policiales, prohibiría la elaboración de perfiles raciales y religiosos y redirigiría los fondos a programas policiales comunitarios, reportó CNN.

Last year, George Floyd uttered his last words, "I can't breathe" – Americans took to the streets to peacefully protest racial injustice & police brutality. Yet, it continues. With tonight's vote the George Floyd #JusticeInPolicingAct is closer to becoming the law of the land. pic.twitter.com/hnSLTR5aMv

“Nunca más una persona desarmada debe ser asesinada o maltratada por alguien que se supone debe servirla y protegerla”, dijo la representante Karen Bass, demócrata de California, en un comunicado. “El mundo nunca más debería estar sujeto a presenciar lo que vimos que le sucedió a George Floyd en las calles de Minnesota”.

Over the past 30 years, there have been countless videos documenting police brutality throughout this country.

We are at a moral moment for this country.

Today, exactly 30 years after Rodney King was beaten, we will pass the George Floyd Justice in Policing Act. pic.twitter.com/CYYdlTZlfN

