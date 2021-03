Muere policía latino de Los Ángeles que fue atropellado mientras dirigía un control de tráfico

Un agente latino del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) murió este miércoles a causa de las lesiones que sufrió al ser atropellado mientras dirigía un control de tráfico, tal y como comunicó la agencia a sus empleados y publicó posteriormente en redes sociales.

El accidente que le costó la vida al policía José Anzora tuvo lugar el pasado 26 de febrero mientras estaba de servicio en la división de Newton, una zona que está al sur del centro de Los Ángeles. Anzora trabajó en esta división durante la mayor parte de sus 10 años de carreras en LAPD, según el correo electrónico que envió el departamento.

. @NewtonLAPD Officer Jose Anzora died today after he was struck by a car while providing traffic control in South Los Angeles last week. Tonight, there was a short procession from @LACUSCMedCenter to the LA County Coroner's office. Officer Anzora served @LAPDHQ since 2011. #CBSLA pic.twitter.com/gCBrQig2og

“Su fallecimiento es una pérdida no solo para sus hermanos y hermanas aquí en el Departamento, sino para la gente de Los Ángeles por la que dio su vida”, dice el mensaje oficial, que añade que el agente deja con su muerte a su mujer, su madre y otros familiares.

LAPD Statement on the passing of Officer Jose Anzora, who died today from injuries sustained while on duty.

Officer Anzora, may you Rest In Peace. pic.twitter.com/QQifUWV5Gt

— LAPD HQ (@LAPDHQ) March 4, 2021