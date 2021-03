Un policía de Texas pagaba hasta $10,000 dólares para que mataran a sus víctimas

HOUSTON, Texas – Un oficial del Departamento de Policía de Dallas, Texas, fue arrestado este jueves bajo cargos de haberle pagado a un individuo para secuestrar y asesinar a dos personas, incluyendo una mujer latina, informó la institución policial.

De acuerdo con una declaración emitida por el Departamento de Policía de Dallas, Bryan Riser, de 36 años y un veterano de 13 años con la corporación, fue arrestado en conexión con los asesinatos, aparentemente no relacionados entre sí, de Liza Sáenz, de 31 años, y Albert Douglas, de 61.

BREAKING: In an obtained Chief’s memo, DPD Chief Eddie Garcia informs the department that a Dallas Police officer has been arrested and charged with two counts of capital murder. Working to get more info, story to come. pic.twitter.com/4Nvv1kYH1m

— Cassandra Jaramillo 🌟 (@cassandrajar) March 4, 2021