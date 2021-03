Miguel Herrera confiesa por qué no ponía a jugar a Roger Martínez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El triángulo que se formó entre Miguel Herrera, Roger Martínez y la directiva del Club América tuvieron como consecuencia la falta de minutos para el colombiano. Y ahora, tres meses después de su salida del equipo, el ‘Piojo’ revela qué fue lo que realmente pasó.

“Si se conecta y se saca de la cabeza todas las broncas que tuvo con la directiva es un extraordinario jugador con las capacidades de jugar donde él quiera. De repente me decían que no lo pusiera porque ya estaba la negociación, que había una oferta por él y la pelota estaba del lado del jugador y que en ese momento no iba a jugar, pues por eso no lo ponía”, dijo Miguel Herrera en entrevista.

“Había un tire y afloje con la directiva, me decían que estaba la negociación, que sí, que no… Que si su representante tenía ofertas de Europa pero no las había. Estaba la MLS, estaba Brasil, y no las aceptó. Y bueno, así es el futbol”, concluyó el ex DT de Las Águilas.

Viéndolo desde fuera y ya con más minutos en la cancha bajo el mando de Santiago Solari, el técnico alabó a Roger Martínez.

“Cuando arrancó el torneo fue un borrón y cuenta nueva, se enfocó en el América y está demostrando lo buen jugador que es. Igualmente, todo lo bueno que hizo ahora fue entrando desde el banco de los suplentes”.

