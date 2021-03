Click to share on Flipboard (Opens in new window)

‘Mira Quién Baila All Stars’ no comenzó y ya tiene dos casos de COVID-19 positivo… Sí, aunque veremos recién la nueva temporada del reality de Univision el próximo domingo 14 de marzo, ya desde hace varias semanas están ensayando y grabaron la primera gala.

A una semana de dicha grabación uno de los tres jurados, Casper Smart salió positivo de COVID-19 y el segundo caso, no sería un talento sino uno de los productores del show que abría compartido con el ex de Jennifer Lopez.

La producción ha tomado medidas extremas con los cuidados, en particular porque se trata del mismo equipo que hizo ‘Tu Cara Me Suena’ y vivieron la experiencia de tener la mitad de sus participantes con coronavirus, y suspender por varias semanas el show, con el peligro de cancelarlo.

¿Qué pasó entonces? Es sabido que es muy difícil controlar el virus y los contagios, pero mucho más difícil parecería ser estar confiando en la responsabilidad y el compromiso de sus talentos.

Como ya te hemos contado, y lo puedes ver en redes sociales desde hace varias temporadas, Casper no es el más querido por el público, no solo por sus comentarios a veces fuera de lugar, sino porque solo habla en inglés y el público se queja de que debe estar pendiente de los caption, ya que no hace el esfuerzo por intentar expresarse en español.

Lo cierto es que a esto se le habría sumado, según nos confirmaron varias fuentes, que Casper, fuera del estudio no se habría cuidado. “Sale todo el tiempo, está de fiesta en fiesta, sabíamos que tenerlo de nuevo iba a representar un problema y en especial con el virus dando vuelta”, nos dijo una persona que forma parte de la producción pero que nos pidió reservar su nombre.

Si Casper se habría contagiado por negligencia o por falta de responsabilidad como se dice de manera interna, ¿qué medidas tomará la producción? ¿será separado del show?, ¿será sancionado?, ¿le anularán su contrato?

Según pudimos averiguar, de manera no oficial, no sucedería ninguna de estas opciones, por lo menos no este sábado que se está grabando la segunda gala.

Casper, quien no estaría sintiéndose tan mal, por el momento, cumpliría su función de juez pero mirando los bailes virtualmente y calificando del mismo modo, contando con la buena suerte que a la distancia, pueda apreciar el baile de los famosos concursantes, y sea justo a la hora de dar su veredicto.

Nos comunicamos vía e-mail con Univision para obtener su reacción al respecto y saber, de manera oficial, las medidas que tomarán, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.