Sed de venganza: El “Gallo” Estrada buscará saldar cuentas este sábado ante el “Chocolatito” González

El sonorense Francisco “Gallo” Estrada, campeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, se enfrentará el próximo sábado en Dallas al nicaragüense Román “Chocolatito” González, confiado en liquidar su única cuenta pendiente como profesional.

Estrada, de 30 años, se ha preparado de la mejor manera y se declaró listo para salir por la victoria ante el único contrario que lo ha derrotado y ante el cual no se desquitó.

“He tenido tres derrotas en mí carrera de las cuales en dos ya vengué, sólo me falta una y será primero Dios este sábado 13 de marzo”, escribió el peleador en sus redes sociales, poco después de confirmar no tener problemas de peso.

En el pesaje previo, realizado el sábado, el mexicano marcó 118 libras, tres por encima del límite de su división, un margen cómodo para un pugilista profesional siete días antes de pelear, mientras que su rival registró 118,2.

González, de 33 años, derrotó a Estrada en noviembre de 2012 en la categoría minimosca, en el único combate entre ambos, en el que el mexicano bajó de peso y fue superado por decisión unánime.

