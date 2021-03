Un joven dispara a su abuelo, a su tía y mata a su prima en Miami

Una corte ha ordenado el ingreso en prisión de un joven de 19 años después de que protagonizara un sangriento tiroteo en un vecindario del suroeste del condado de Miami-Dade. Las autoridades creen que todo comenzó cuando el abuelo de Ruben Warren Williams, el autor del tiroteo, fue confrontado por su abuelo por fumar marihuana y otras sustancias.

Williams ahora está acusado de disparar y herir a su abuelo y a su tía, y de matar a su primo. Deberá enfrentarse a varios cargos, entre ellos el de asesinato en segundo grado.

#UPDATE – Police have arrested 19-year-old Ruben Warren Williams in connection to a shooting inside a Southwest Miami-Dade home that left a man dead and sent a woman and an elderly man to the hospital in critical condition. https://t.co/WOD3Ub8XST

— WSVN 7 News (@wsvn) March 7, 2021