En su propia “casa”: Desobedecerán al gobernador de Texas; en Austin sigue en pie el uso de mascarilla

TEXAS – En la capital del estado donde el gobernador Greg Abbott vive y trabaja no obedecerán su orden ejecutiva que remueve el uso obligatorio de mascarillas.

Así es, en su propia casa, Austin, Texas, se seguirá requiriendo que los residentes usen cubrebocas a pesar de que este miércoles entra en efecto la orden ejecutiva del mandatario que elimina el uso obligatorio de mascarillas en el estado.

El anuncio de la ordenanza aprobada por el Municipio de Austin este martes fue dado a conocer por funcionaros.

“Creemos en el uso de mascarilla. Sabemos que funciona contra el COVID-19”, dijo el doctor Mark Scott del Departamento de Salud de Austin.

“Fuimos testigos del dramático impacto que tuvo la decisión del gobernador el pasado 2 de julio cuando ordenó el uso obligatorio de mascarillas en el estado, los contagios se redujeron notoriamente. Necesitamos seguir con eso, no es tiempo de eliminar el uso de la mascarilla”, agregó Scott.

El Municipio de Austin anunció que en la ciudad los residentes deben de usar mascarillas fuera de sus residencias. Las reglas requieren que cualquier persona mayor de seis años debe usar una mascarilla cuando se encuentren en propiedad municipal, esas reglas se aplicarán hasta el 8 de julio.

#BREAKING: The City of Austin will STILL require face masks as a public health mandate, despite Gov. Abbott's lift of the statewide mandate.https://t.co/uKYJk3Liwv

— KXAN News (@KXAN_News) March 9, 2021