Gavin Newsom se compromete a luchar contra la desigualdad en California en su tercer informe de gobierno

El gobernador de California, Gavin Newsom, se comprometió a luchar contra la desigualdad expuestas en el estado por la pandemia del COVID-19, durante su tercer informe de gobierno la noche del martes en Los Ángeles.

En su mensaje desde Dodger Stadium -donde los 56,000 asientos vacíos simbolizaron los más de 54,000 californianos que han muerto por el coronavirus- Gavin Newsom pidió a la gente darse la oportunidad de soñar con días “más brillantes” a pesar de la devastación por la pandemia.

54,395 Californians we mourn with broken hearts. Lost to #COVID19.

Almost the exact number of empty seats at Dodger Stadium.

54,395 Californians who will never be forgotten by family, friends…and the healthcare workers who bore witness to unimaginable tragedy.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 10, 2021