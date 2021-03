VIDEO: conductor de Uber es atacado por pedirle a mujer que se pusiera la mascarilla facial

Un conductor de Uber de San Francisco fue atacado por un grupo de mujeres a quienes el hombre les estaba negando el servicio por no llevar mascarilla facial. El conductor cree que se trata de un nuevo incidente de odio contra personas asiáticas en California.

Subhakar Khadka, de 32 años de edad y ocho manejando para Uber, le pidió la mascarilla facial a una de las tres mujeres el pasado domingo tras recogerlas en el área de Bayview y condujo hasta una estación de gasolina para que ella pudiera comprar una. Uber exige el uso de mascarillas. Cuando ella se negó a hacerlo él les pidió abandonar su vehículo.

Entonces ocurrió el incidente violento, que fue captado en video.

UBER RIDERS COUGH ON, ASSAULT, PEPPER SPRAY DRIVER

Driver Subhakar Khadka, who is South Asian, says he believes he was targeted because of his race. He picked up 3 women in the Bayview yesterday afternoon on San Bruno Avenue. https://t.co/Tzr7kTfyKQ pic.twitter.com/f8PiHDZ9CZ

— Betty Yu (@BettyKPIX) March 9, 2021