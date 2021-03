La ‘Barby’ Juárez revienta al ‘Canelo’: “He hecho lo doble que él y no gano lo mismo”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La desigualdad económica a partir del género es uno de los grandes debates de nuestro tiempo, desde luego que este problema atraviesa todos los sectores del deporte profesional y es en este sentido que la exitosa boxeadora mexicana Mariana ‘Barby’ Juárez lanzó un dardo a su colega ‘Canelo’ Álvarez de quien asegura ha replicado los mismos méritos que el tapatío, sin los mismos beneficios económicos.

“He hecho lo doble del ‘Canelo’ y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas. A lo mejor él no tiene la culpa, él simplemente ha trabajado y se gana las cosas, pero creo que ahí sí es donde da un poco, no un poco, da mucho coraje”, aseguró la “Barby” en entrevista para Publimetro.

"He hecho lo doble del Canelo y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo". Barby Juárez da a conocer su sentir de la diferencia que hay en el boxeo entre hombres y mujeres. pic.twitter.com/Co0gwR2EYh — Josefa Gout (@JosefaGout) March 9, 2021

La ‘Barby’ Juárez es recientemente excampeona mundial de dos divisiones, ostentó el título de peso mosca femenino del CMB de 2011 a 2012 y el título de peso gallo femenino del CMB de 2017 a octubre de 2020. a partir de ese año no ha dejado de estar en el top 10 de pugilistas femeninas del mundo, pero es algo que ella denuncia, no trae las mismas ventajas que sus símiles masculinos.

“Sí te da ese coraje, de decir soy mujer, trabajo lo doble, soy mamá así debo llegar bien preparada a mis peleas. Tengo que hacer esos dos papeles, hacer cosas de más y realmente el pago que recibes es menos de la mitad, es una burla lo que estamos recibiendo realmente las mujeres”, añadió Juárez.

Los registros oficiales de la ‘Barby’ muestran que tiene 54 triunfos, 10 derrotas y cuatro empates y que lleva activa más de 20 años, pero lejos de pensar en el retiro, ella insiste en que aún tiene mucho que dar sobre el ring.

El próxima combate de la ‘Barby’ será en Torreón el 19 de marzo, y será una esperada revancha contra Yulihan ‘Cobrita’ Luna, quien en octubre del 2020 le arrebató el título de peso gallo femenino del CMB.

