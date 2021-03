Millones de trabajadores esenciales se quedarán también sin el cheque de estímulo de Biden

Mientras se acerca el momento en el que la mayoría de estadounidenses recibirá su tercer pago directo federal desde que empezó la crisis del coronavirus, millones de trabajadores indocumentados volverán a quedarse sin ayuda, a pesar de que muchos de ellos realizan labores consideradas esenciales.

El plan de rescate estadounidense -que incluye ,entre otras cosas, los cheques de estímulo- se aprobó por una ajustada mayoría (y sin ningún voto republicano) en ambas cámaras del Congreso y el viernes lo firmará el presidente Joe Biden para convertirlo en ley.

Igual que pasó con las dos rondas anteriores, esta legislación excluye de recibir un dinero especialmente necesario a los inmigrantes indocumentados, que pagan impuestos a través de su número de identificación del contribuyente (ITIN).

El paquete de estímulos de $1.9 billones de dólares -considerado el primer triunfo legislativo de Biden- enviará un total de $1,400 dólares a quienes ganen menos de $75,000 dólares al año (o menos de $150,000 dólares en el caso de parejas) y otros $1,400 dólares a cada dependiente que tengan a su cargo.

El Congreso sí incluyó (al igual que en la ley de diciembre) a los ciudadanos estadounidenses casados con una persona indocumentada. Y, por primera vez, los niños ciudadanos estadounidenses con padres indocumentados sí serán elegibles.

Esto supone que 2.2 millones de personas -niños que tienen números de Seguro Social (SSN) y padres migrantes- podrán recibir su pago de estímulos, según la directora de inmigración del Centro de Derecho y Política Social, Wendy Cervantes, que considera que se trata de “un paso importante”.

Sin embargo, aunque la nueva ley puede ser “más inclusiva con los inmigrantes”, “el Congreso sigue excluyendo sin escrúpulos a 9.3 millones de trabajadores inmigrantes y contribuyentes“, señala Marielena Hincapié, del Centro Nacional de Derecho Migratorio.

🚨BREAKING: The Senate passed the $1.9 trillion #AmericanRescuePlan, providing necessary relief to our communities—including 2.2 mil. more people in mixed-status families. Though we celebrate this victory, the bill once again unfairly excludes 9.3 mil. immigrants from relief. 1/ pic.twitter.com/G9y3Bjik5n

— National Immigration Law Center (@NILC) March 6, 2021