Andrés Guardado confiesa que teme no llegar a su quinto mundial 

Andrés Guardado podría convertirse en el tercer mexicano en disputar cinco mundiales de fútbol, uniéndose a Antonio Carbajal y Rafael Márquez. Sin embargo, sabe que para lograrlo se enfrentará a algunas dificultades.

La figura del Betis y capitán de la Selección Mexicana dio una entrevista al canal del equipo español donde mostró su deseo de jugar el Mundial de Qatar, pero dejando en claro que no se siente seguro.

“Yo voy con más pausa, más precaución, no escondo que es mi objetivo, me encantaría llegar a mi quinto Mundial, pero cuando llegas a este momento de tu carrera tienes que ir con paciencia, semana tras semana, partido tras partido, año tras año y si al final consigo estar, qué mejor. Pero bueno, el fútbol siempre te llega a sorprender y no me quiero encontrar con esa mala sorpresa, voy con mucha precaución en ese aspecto”, dijo Guardado.

El mediocampista mexicano aseguró que aún tiene temas pendientes con la Selección Mexicana, recordando que en los mundiales que ha jugado, México siempre se ha quedado en la misma etapa.

“Todavía siento que tengo temas pendientes con la selección, más allá de la edad, he ido a cuatro Mundiales y nos hemos quedado en las mismas instancias y me encantaría ver si somos capaces de romper esa barrera y conseguir ese objetivo, no solo el quinto partido, sino llegar más allá y me gustaría ser parte de ello”.

