Fiscal de Texas demanda a la ciudad de Austin por mantener el uso de mascarillas

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó este jueves al alcalde de Austin, la capital del estado, y al condado de Travis, donde se asienta parte de la ciudad, por mantener en pie el requerimiento de usar mascarillas en desafío a la orden estatal de anular todas las restricciones establecidas por la pandemia del coronavirus.

La querella está solicitando a la corte una orden de restricción temporal que exija a los funcionarios de Austin y del condado de Travis abstenerse de imponer el uso de la mascarilla a sus residentes.

Desde este miércoles Texas levantó la orden de llevar la mascarilla y permite a todos los establecimientos comerciales abrir a su máxima capacidad, pero tanto Austin como el condado de Travis decidieron mantener el uso del cubrebocas argumentando que esto ayuda a minimizar los riesgos de contagio.

Paxton había dado un ultimátum este miércoles al juez Andy Brown, quien preside el Gobierno del condado de Travis, y al alcalde de Austin, Steve Adler, para que acataran la suspensión argumentando que la decisión de exigir máscaras o imponer límites “no recae en jurisdicciones como las ciudades o el condado”.

Ante la negativa de los dos demócratas, Paxton presentó la demanda.

En un mensaje en su cuenta de Twitter este jueves, Paxton subrayó que le había dicho al condado de Travis y a la ciudad de Austin que cumplieran con la ley estatal sobre las mascarillas. “Adler nunca hará lo correcto por sí solo. Su obstrucción no me impedirá mantener a Texas libre y abierto”, escribió.

I told Travis County & The City of Austin to comply with state mask law. They blew me off. So, once again, I’m dragging them to court.

Adler will never do the right thing on his own. His obstruction won’t stop me from keeping TX free & open! #ATX https://t.co/crZM7SiN1m

— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) March 11, 2021