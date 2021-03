Un maestro golpea y tira al suelo a un alumno en una escuela de Miami

Un video viral ha conmocionado a la población del sur de la Florida y los residentes no dan crédito a lo que aparece ahí. En las imágenes se ve a un adulto golpeando a un estudiante contra el suelo antes de insultarle y decir al joven que se calmara.

Los hechos ocurrieron el martes en la escuela secundaria South Dade High School y según varios testigos el enfrentamiento tuvo lugar a las 12:30pm.

The Miami-Dade school district is investigating a teacher who was caught on camera body-slamming a student in an effort to break up a fight at South Dade Senior High School. https://t.co/xjjkG7QAx2

— WSVN 7 News (@wsvn) March 11, 2021