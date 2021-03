El lugar secreto de Miami en el que jóvenes sin ninguna condición médica están siendo vacunados

En el sur de la Florida hay un lugar gestionado por el gobierno del estado y respaldado por FEMA en el que están vacunando a cualquier persona y de cualquier edad, incluso sin niguna condición médica preexistente.

Al parecer, y según reportan algunos medios locales y residentes, los oficiales del Campus Norte del Miami-Dade College que están en el lugar no están preguntando ni solicitando ninguna documentación que acredite que la persona reside en el estado, cuál es su edad y si tiene alguna patología médica.

Confusion rattles MDC North Campus vaccination site as some claim vaccine guidelines not being followed https://t.co/sS3VWZHW4n

Así que varios jóvenes se han dado a la tarea de conseguir su dosis. El martes se administraron tantas vacunas que incluso se llegó a su capacidad máxima.

“Creo que es genial que la gente se vacune para que podamos volver a la vida como antes”, decía Sebastián Dávalos, de 22 años, en una entrevista con WPLG.

Este chico admitió que no tiene ninguna enfermedad y tampoco tenía ningún documento médico que solicitara la vacuna, algo que sí que debería tener.

NOW: Long line of cars pulling into MDC North Campus. Covid-19 vaccination site doesn’t open for another hour.

Site has about 3,000 vaccine doses a day and is one of the first in the country to offer one-shot Johnson & Johnson vaccine. @CBSMiami pic.twitter.com/u3EBw944Mr

— Brooke Shafer (@BrookeShaferTV) March 4, 2021