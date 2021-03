Se duplican los arrestos en Miami Beach ante el inicio del Spring Break

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, es consciente de que algunos turistas llegan a South Beach con malas intenciones. El edil señaló que esta es la razón por la que es necesario tratar de hacer que esta temporada de Spring Break sea segura para los residentes, visitantes y trabajadores en las calles, en la playa y fuera de la costa.

“Supongo que cada noche será la peor noche porque creo que es la forma más segura de estar. Creo que nuestra policía asume eso”, subrayó.

Según el Departamento de Policía de Miami Beach, el número de arrestos se ha más que duplicado en lo que va de las vacaciones de primavera. Desde el 3 de febrero hasta el domingo, los agentes han realizado 731 arrestos, incluidos 263 casos de delitos graves.

El portavoz de la policía, Ernesto Rodríguez, no ha atendido las peticiones para hablar de este tema, de manera que no se sabe la postura de la policía ni qué medidas adicionales van a tomar.

