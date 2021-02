Empleado de hotel de Miami Beach patea la cabeza de un turista por no ir bien vestido

Las imágenes hablan por sí solas. Otro lamentable incidente ocurrido en Miami Beach deja en evidencia los graves problemas que hay en la ciudad en cuanto a seguridad. Ni siquiera los turistas están a salvo de los lamentables comportamientos de los empleados de los hoteles.

Marc Vallín, un guardia de seguridad francés, estaba trabajando en el hotel Nautilus by Arlo de Miami Beach cuando pateó la cabeza de un huésped para denegarle el acceso a un turista por no ir bien vestido.

Te puede interesar: Encuentran un cuerpo sin vida flotando en Miami Beach

Marc Vallin, 39, is charged w/2 counts of aggravated battery for what police say he did to a Michigan couple last wknd at the Nautilis Hotel. He allegedly threw a woman down stairs, slammed a man’s head into a door then kicked that man in the head while down. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/AEE0vgClJo — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) February 5, 2021

Según la policía de Miami Beach, el grave incidente ocurrió el sábado por la noche en la entrada del hotel, situado entre la avenida Collins y la calle 18.

Los investigadores confirmaron que la víctima era un turista de Michigan que iba acompañado de una mujer y que ambos pretendían entrar al lobby del hotel.

Nautilus Hotel South Beach bouncer arrested for attacking Michigan couple over dress code, throwing woman down stairs and slamming the man’s head into the glass entrance door before kicking him in the head while he was lying on the floor #BecauseMiami: https://t.co/EKVORvpr4X pic.twitter.com/GBhyvvdEfX — Billy Corben (@BillyCorben) February 5, 2021

En las imágenes de las cámaras de seguridad y de los teléfonos de algunos testigos se ven las lamentables acciones del empleado extranjero de 39 años y con un peso de unas 200 libras. Marc Vallin empujó al hombre hacia la puerta de cristal de la entrada, la víctima cayó al suelo y luego le pateó en la cabeza dejándolo visiblemente afectado.

Te puede interesar: Tiroteo deja 3 heridos en Miami Beach: la policía aún busca al sospechoso

Definitely some rough video to watch. Grateful @MiamiBeachPD located and arrested the subject. We’ll now work with @KathyFndzRundle to ensure he’s held accountable. https://t.co/JtV34rBNuw — Ernesto Rodriguez (@ERodriguez782) February 5, 2021

La víctima fue trasladada al hotel Mount Sinai con una fuerte contusión en la cabeza. El hotel ha dicho que Marc Vallin no era un empleado directo sino que había sido contratado para trabajar en un evento.

El hombre ha sido arrestado y se enfrenta a un cargo de agresión agravada.

Los turistas afectados ya han regresado a Michigan con un desagradable recuerdo.