La peligrosa persecución de un auto en una zona peatonal de Miami Beach que atemorizó a los turistas

El pánico se apoderó de nuevo de Miami Beach. Cientos de turistas huían despavoridos y sin rumbo al percatarse de un vehículo que había saltado un control policial y andaba a toda velocidad por una zona peatonal de la ciudad.

Ocurrió durante el mediodía del domingo en la popular y emblemática avenida Ocean Drive de Miami Beach. El conductor, un joven de 15 años, fue arrestado tras protagonizar esta peligrosa persecución.

Miami Beach cops chase stolen Cadillac through South Beach today — from South Pointe Drive and Alton Road to Ocean Drive to Washington Avenue — 15-year-old male driver arrested, three female passengers detained, two still at large #BecauseMiami: https://t.co/krKHQcFISl pic.twitter.com/QLqYF5VqpR

— Billy Corben (@BillyCorben) February 22, 2021