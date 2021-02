Una doctora de Miami acusada de crímenes de odio contra un latino que se dirigió a ella en español

Una sanitaria del sur de Florida ha sido arrestada y acusada de un crimen de odio por agredir a un hombre hispano en los exteriores de un supermercado, según han reportado varios medios de comunicación.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Hialeah, aledaña a Miami. El Miami Herald explicó que la Dra. Jennifer Susan Wright, de 58 años, y residente en Miami, se enfureció después de que un hombre le pidiera primero en español que respetara la distancia social, según marcan los alineamientos de los CDC, mientras esperaban en la fila de un supermercado en una de las zonas con un alto índice de hispanos.

MAGA Miami doctor charged with hate crime for attacking Hispanic man, keying his car after he asked her to social distance: “Sp*c. We should’ve gotten rid of you when we could. This is not going to be Biden’s America, this is my America.” #BecauseMiami https://t.co/5Dilm8avzY pic.twitter.com/G6AUdSXmG1

— Billy Corben (@BillyCorben) February 21, 2021