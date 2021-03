El Condado de Los Ángeles y varios más abrirán restaurantes y otros negocios desde este lunes

Autoridades del Condado de Los Ángeles -el más poblado del país- informaron la tarde el viernes que restaurantes, gimnasios y cines, entre otros negocios, pueden reabrir sus puertas desde este lunes tras alcanzarse en el estado de California el objetivo de vacunación que había sido establecido para ello.

Al cumplirse los 2 millones de vacunas en zonas marginadas del estado, condados como Los Ángeles que además han reducido sus niveles de contagios de COVID-19 cambiarán de color púrpura a rojo a primera hora del lunes y eso activará la nueva fase de reapertura económica.

Los restaurantes, que hasta ahora solo ofrecen servicio en exteriores, podrán abrir en sus salones interiores por primera vez en varios meses, aunque con un límite de 25% de capacidad, mientras que cines, gimnasios, salones de yoga, museos y otros negocios también tendrán límites de aforo. Además, las escuelas en Los Ángeles podrán tener clases presenciales de los grados 7 al 12.

LA County has met the state’s threshold to reopen key sectors in line with the red tier, allowing significant sectors to reopen their indoor operations on Monday, March 15 at 12:01 AM.

Learn more: https://t.co/cQVeIZt851

Thread (1/4) pic.twitter.com/nCxAck1Wts

— Los Angeles County (@CountyofLA) March 12, 2021