Salvaje choque en el sur de California: mueren tres y una camioneta termina dentro de una piscina

Tres personas murieron la madrugada del viernes en un horrendo accidente de auto ocurrido en la ciudad de Garden Grove, en el sur de California, incidente en el que una camioneta terminó sumergida en la piscina de una casa.

Una camioneta Dodger Ram rentada de color blanco era perseguida por la Policía porque iba a exceso de velocidad cuando en la intersección de Euclid Street y Orangewood chocó brutalmente con un auto sedán. La camioneta luego destruyó un hidrante, perforó la pared de una casa y cayó volteada sobre la piscina en el patio.

El conductor del vehículo murió, según indicó el agente policíaco que se lanzó a la piscina para tratar de salvarlo, dijeron las autoridades del Condado Orange. La sorpresa fue que unas ocho horas después del accidente se encontró que en la Dodge Ram había otro cuerpo, notificó al autoridad de bomberos. No está claro por qué las autoridades tardaron tanto tiempo en darse cuenta.

