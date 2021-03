Sospechosa de atacar a conductor de Uber en San Francisco es arrestada en Las Vegas

Una de las mujeres que agredieron a un conductor de Uber en San Francisco el pasado fin de semana ha sido arrestada en Las Vegas, indicó la Policía de San Francisco.

Malaysia King, de 24 años, fue detenida por la Policía Metropolitana de Las Vegas. Ella es la persona que presuntamente roció gas pimienta en el interior del auto luego de que el conductor de Uber de San Francisco se negó a darles servicio a las mujeres por no cumplir con el requerimiento de usar mascarilla facial.

⚠️ 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.

He’s taking a few days off.

SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw

— Dion Lim (@DionLimTV) March 9, 2021