Cientos claman justicia por Breonna Taylor a un año de su muerte en Louisville

El sábado se cumplió un año desde que la policía mató a la joven afroamericana Breonna Taylor, que estaba en su casa y resultó muerta por error, durante una redada fallida.

Ahora, la familia de Breonna Taylor y cientos de personas más continúan con sus demandas de justicia, que se han mantenido todo el tiempo.

El centro de Louisville, que se convirtió en un sitio de protestas por injusticias raciales el verano pasado, se transformó en un sitio conmemorativo para Taylor el sábado. Al mediodía, cientos de personas se habían presentado al área, colocando fotos, carteles de protesta, flores y velas en un círculo cuidadosamente trazado en el medio del parque Jefferson Square.

La madre de la joven afroamericana, Tamika Palmer, lideró una marcha con el lema “Justicia para Breonna Taylor” que reunió a cientos de personas en la plaza Jefferson, donde durante meses se ha alzado un memorial en honor a la fallecida, con un colorido dibujo de su rostro, flores y mensajes en su honor.

Breonna Taylor's mother: "It's been a year for people. But every day has been March 13th for me." https://t.co/GI5eJtvjiA pic.twitter.com/xf3xZn9XQN

En la plaza, había un escenario en el que hablaron activistas y amigos de Taylor para exigir cambios en la relación de la Policía con la comunidad negra, el fin del racismo y, sobre todo, para pedir justicia para la afroamericana, que tenía 26 años cuando perdió la vida.

Las fotos y videos muestran que la emoción detrás de la muerte de Taylor no ha disminuido durante el año pasado, ya que los manifestantes mantuvieron sus ecos de “las vidas de los negros importan” y “sin justicia no hay paz” este sábado.

El presidente Joe Biden dijo en un comunicado en Twitter: “La muerte de Breonna Taylor fue una tragedia, un golpe para su familia, su comunidad y Estados Unidos. Mientras seguimos de luto por ella, debemos seguir adelante para aprobar una reforma policial significativa en el Congreso. Sigo comprometido con la firma de un proyecto de ley de reforma histórico.”

Breonna Taylor’s death was a tragedy, a blow to her family, her community, and America. As we continue to mourn her, we must press ahead to pass meaningful police reform in Congress. I remain committed to signing a landmark reform bill into law.

— President Biden (@POTUS) March 13, 2021