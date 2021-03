Khloé Kardashian recibe críticas sobre su rostro y limita los comentarios en su Instagram

Khloé Kardashian recientemente dio de qué hablar tras compartir un video en su cuenta de Instagram en donde promocionaba una colaboración de belleza. Sin embargo algunos usuarios prefirieron enfocar su atención hacia el aspecto físico de la empresaria y lanzaron duros comentarios. Ahora Khloé se vio en la necesidad de limitar los comentarios en su cuenta de Instagram.

El video detonante de los ataques lo compartió hace unos días, en el clip Khloé mostró su colaboración con IPSY Glam Bag. Muchos se preguntaron si la Kardashian se había hecho un nuevo arreglo estético en la cara o había usado filtros de más.

Luego de que el tema se convirtió en tendencia, Khloé limitó los comentarios en su cuenta de Instagram y así demostró que no quiere nada negativo en su vida. Esto viene semanas después de que en Twitter también tuvo que bloquear los cometarios debido a que algunos usuarios le comentaron lo “extraños” que se veían sus pies en una fotografía.

En aquella ocasión nuevamente una campaña publicitaria de Khloé se convirtió en tema de debate debido a su aspecto físico. “Tengo manos y dedos de tamaño normal, no se preocupen”, escribió la empresaria, pero no por ello los usuarios dejaron de comentar.

I mean..LOL how could anyone believe this is the size of my feet?! 🤪 it’s The angle and the type of lens. And personally I think this camera lens is so fucking cool. It gives the photo a different vibe and not the same old visual I always see. Either way, I’m happy with them pic.twitter.com/DgAtu70l3W

— Khloé (@khloekardashian) February 24, 2021