¿Mamá de Jomari Goyso cree que Carolina Sandoval tiene desequilibrio hormonal? La Venenosa responde

Carolina Sandoval visitó la casa de Jomari Goyso, en donde fue maquillada y peinada por éste. La interacción entre ambos fue tan inesperadamente cómica, que muchos de sus seguidores están gratamente fascinados por visita. La mamá de Jomari también vio los videos, y su reacción a la presencia de “La Venenosa” ha hecho que hasta la venezolana se ría y ratifique ser fiel admiradora de la mamá del español.

“Hijo la chica esa que estuvo en tu casa, no recuerdo su nombre, ¿está bien? La sentí como con desequilibrio hormonal o algo así. Debería preguntar a un especialista. Pero no sé…”, expresó la madre de Jomari. La respuesta del famoso crítico de modas de Univision es bastante acertada, ya que él tampoco “sabe” si su mamá se refiere o no a Carolina, por esto él contesta: “Comunicado de mami Bella!!!! 🤦🏻‍♂️Está preocupada!!! 😣 Lo que yo no sé es de qué amiga está hablando… 🤷🏻‍♂️ Será @venenosandoval? No sé. Tengo tantas amigas “complicadas””.

Jomari, como ya es una tradición, compartió el mensaje de su mamá en público. Esto mismo hace con los mensajes que recibe en alusión a su amistad con Ana Bárbara y otras situaciones. Por eso muchos se consideran ya fieles fans y seguidores de la progenitora de Goyso.

El hecho de que el mensaje haya sido público sirvió también para que Carolina Sandoval se manifestara y esta ha sido su respuesta: “venenosandoval Verificado 😂😂😂😂😂😂😂😂 AMO A TU SANTA MADRE 😂😂😂 #cosasquesientecaro”.

Pero ojo, que hoy por hoy la “mami bella” de Jomari Goyso ya está dándose cuenta de lo mucho que la quiere el público. Recientemente le dejó este mensaje a su hijo, que así lo demuestra: “Dio mío hijo, cuántos mensajes tan bonitos me escribieron en el post de mi cumpleaños!! A ti no te escriben tantos.

Ante esto Jomari no podía dejar de reaccionar, y aún cuando compartió el mensaje de su mamá, esta fue la interpretación de sus palabras: “Soy yo un mal pensado , o es que mi madre se cree más famosa que nadie?”. Carolina Sandoval también respondió a este texto diciendo: “Amo a tu madre dice la verdad”. Y parece que este fue el mensaje que provocó que Jomari expusiera el recado que le envió su mamá, en supuesta relación con Carolina Sandoval, porque éste la provocó diciendo: “@venenosandoval quieres que diga lo que me dijo de ti? “.

Así empezó la visita de Carolina Sandoval a la casa de Jomari Goyso.